Израиль официально уведомил ЮНЕСКО о выходе из организации

Париж, 30 декабря. Руководство Израиля официально уведомило специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из данной организации.

Как сообщает Agence France-Presse, глава организации Одри Азулай подтвердила получение уведомления и заявила, что «глубоко сожалеет» о решении израильского правительства.

Израиль выйдет из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года.

Напомним, в октябре о выходе из ЮНЕСКО заявили США. Решение Вашингтона нашло отклик в правительстве Израиля. Обе страны таким образом выражают протест против признания ЮНЕСКО государственности Палестины.