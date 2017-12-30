Израиль официально уведомил ЮНЕСКО о выходе из организации
Париж, 30 декабря. Руководство Израиля официально уведомило специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из данной организации.
Как сообщает Agence France-Presse, глава организации Одри Азулай подтвердила получение уведомления и заявила, что «глубоко сожалеет» о решении израильского правительства.
Израиль выйдет из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года.
Напомним, в октябре о выходе из ЮНЕСКО заявили США. Решение Вашингтона нашло отклик в правительстве Израиля. Обе страны таким образом выражают протест против признания ЮНЕСКО государственности Палестины.
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