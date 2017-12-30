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Израиль официально уведомил ЮНЕСКО о выходе из организации
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    Израиль официально уведомил ЮНЕСКО о выходе из организации

    12:40  30 Декабря 2017  /обновлено: 12:41  30 Декабря 2017
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    Израиль официально уведомил ЮНЕСКО о выходе из организации

    Париж, 30 декабря. Руководство Израиля официально уведомило специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из данной организации.

    Как сообщает Agence France-Presse, глава организации Одри Азулай подтвердила получение уведомления и заявила, что «глубоко сожалеет» о решении израильского правительства.

    Израиль выйдет из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года.

    Напомним, в октябре о выходе из ЮНЕСКО заявили США. Решение Вашингтона нашло отклик в правительстве Израиля. Обе страны таким образом выражают протест против признания ЮНЕСКО государственности Палестины.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #израиль #палестина #юнеско
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