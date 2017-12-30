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Новости Сирии
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Сирия: российские военные продолжают помогать мирным жителям в освобожденных от боевиков городах
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    Сирия: российские военные продолжают помогать мирным жителям в освобожденных от боевиков городах

    12:49  30 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  30 Декабря 2017
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    Сирия: российские военные продолжают помогать мирным жителям в освобожденных от боевиков городах

    Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает свою работу на территории Сирии, оказывая помощь гражданскому населению в ранее освобожденных от боевиков районах страны.

    Как сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге ЦПВС, мирным жителям населенных пунктов Аттра-Аттира в провинции Алеппо и Букейм, расположенного к северо-западу от Дамаска, российскими военнослужащими было выдано более четырех тонн продовольствия, а 124 сирийцам оказана медицинская помощь.

    В частности, в Букейме, в освобожденном в апреле этого года от боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам», сотрудниками ЦПВС было выдано две с половиной тонны продовольственных наборов.

    Также Центр по примирению враждующих сторон оказал адресную доставку питьевой воды жителям населенного пункта Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сирия: российские военные продолжают помогать мирным жителям в освобожденных от боевиков городах

    Кроме этого, при содействии ЦПВС из населенного пункта Тайха в провинции Алеппо был организован вывод 127 боевиков, которых теперь ожидают мероприятия по урегулированию статуса.

    Напомним, урегулирование статуса — процедура, которая проводится по указу президента САР Башара Асада. Мирным жителям, проживавшим на подконтрольных боевикам территориях, даже тем, кто непосредственно воевал против правительственных войск, дан шанс без последствий вернуться к мирной жизни. Пройти урегулирование статуса разрешается только один раз. В обмен на гарантированную президентом амнистию бывший боевик обязуется больше не участвовать в вооруженных бандформированиях.   

    Военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что на сегодняшний день — Центр по примирению враждующих сторон имеет механизм, который реально обеспечивает переход от тяжелейших условий ведения боевых действий, условий гражданских войны к мирному строительству, к мирному существованию тех людей, тех групп, которые стояли с оружием в руках и убивали друг друга во время гражданской войны:

    «Конечно, этот процесс очень сложный, но у Центра по примирению враждующих сторон есть действенные механизмы, которые на сегодняшний день стабилизируют ситуацию. Важнейший момент — это стремление официального Дамаска в лице Башара Асада, президента страны, идти навстречу для урегулирования этого непростого процесса, а именно — объявить амнистию даже для тех, кто с оружием в руках боролся против официальной власти. Тем самым, создаются условия для того, чтобы динамично притягивать желающих к мирному строительству. Здесь, конечно же, в авангарде наши офицеры, которые довольно профессионально осуществляют свою работу».

    Сирия: российские военные продолжают помогать мирным жителям в освобожденных от боевиков городах

    По мнению эксперта, российские военнослужащие из ЦПВС действуют наиболее эффективно:

    «У нас есть сложившиеся традиции. Я сам участвовал в БАПО (боевые агитационно-пропагандистские отряды) в Афганистане. Они были разработаны в недрах политического управления Туркестанского военного округа, когда реально встал вопрос о том, как же привлечь население на сторону официальной власти Афганистана,. Мы реально видели, что, когда ты прибываешь в населенный пункт, и у тебя есть мука, сахар и соль, и есть возможность обратиться к старейшинами, люди выходят для того, чтобы поделиться своими трудностями. Такой механизм позволяет решать задачи».

    И со времен Афганистана, по словам нашего собеседника, эта традиция совершенствуется:

    «Мы там ее закладывали, а сейчас на Ближнем Востоке, я уверен, имеются свои особенности. Работа Центра по примирению враждующих сторон — это титаническая, опасная работа наших офицеров. Есть много проблем, в которые пытаются вникнуть офицеры для того, чтобы согласовывать вопросы с официальными структурами. Главный момент в том, что гуманитарная помощь распределяется справедливо, что позволяет российским военным завоевать доверие. Потому что, если сбросить мешки и уехать, эти мешки будут делить сильнейшие. А когда потратишь несколько часов и конкретно в руки отдашь порционную гуманитарную помощь, ты уверен, что она доходит по назначению».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
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    #сирия #алеппо #дамаск #дейр-эз-зор #цпвс
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