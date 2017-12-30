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Новости Сирии
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Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»
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    Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»

    12:30  30 Декабря 2017
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    Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»

    Сирия, 30 декабря. SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в районе города Азаз, в Даръа прибыли первые шесть автобусов из Западной Гуты с боевиками «Ан-Нусры», в Хомсе найдено бывшее укрытие ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, ликвидировали нескольких боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла нескольких боевиков в Алеппо, прибыла в Даръа.

    «Ахрар аш-Шам»: атакует SDF в провинции Алеппо.  

    Сирийская свободная армия (ССА):  ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

    Курды: открыли огонь по позициям протурецких группировок в районе Азаза.

    Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»

    В Восточной Гуте Дамаска отмечаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), боевики вели обстрел поселений Дума, Джисрин и Сабка. Со своей стороны армия САР ударила артиллерией по зонам дислокации радикалов. Также солдаты САА атаковали позиции боевиков в городе Хараста.

    Местный Telegram-канал (@dorarsite) пишет, что в связи с активными боевыми действиями в Восточной Гуте приостановлена работа школ.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»

    Демократические силы Сирии (SDF) ведут обстрел позиций протурецких группировок в районе населенного пункта Азаз, передает один из источников в Twitter (@HalabTodayTV). Напомним, подконтрольные Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам» совместно с ВС Турции нанесли тяжелые удары по поселениям Иска, Шадир, Аль-Газзавия и Джалама. По данным местных источников, курдский город Африн и его ближайшие окрестности практически полностью заблокированы протурецкими силами.  

    На западе региона продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»1. По сведениям военных источников, в результате перестрелок в районе Маканис Ад-Дувайри САА уничтожила несколько боевиков «Тахрир аш-Шам».

    Провинция Хомс

    Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»

    Радикальные оппозиционные группировки вновь нарушили режим прекращения огня на севере провинции Хомс. Информационное агентство Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в районе населенных пунктов Аль-Гаджар и Талльбиса зафиксированы активные перестрелки между боевиками и Сирийской арабской армией (САА).

    Farsnews передает, что солдаты правительственной армии обнаружили на территории провинции Хомс убежище террористов ИГИЛ. По данным информагентства, укрытие функционировало порядка трех месяцев и служило опорным пунктом при атаках на административный центр региона. В хранилище ИГИЛовцев найдено несколько единиц транспортных средств.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»

    Шесть автобусов с боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам», эвакуированными из Западной Гуты Дамаска прибыли в восточную часть провинции Даръа. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@yaqeen_agency). Напомним, командование армии САР заключило соглашение с исламистами «Ан-Нусры», в соответствии с которым радикалы сдали САА позиции в районе города Бейт Джинн, взамен получив возможность эвакуироваться в провинции Даръа и Идлиб.

    Информационное агентство SANA сообщает, что боевики вооруженных группировок открыли огонь по южной части города Даръа. В районе Шамала аль-Хата зафиксировано падение ракетного снаряда.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»

    Жители населенного пункта Айн Исса, расположенного к северу от административного центра провинции Ракка, приступили к разбору завалов и расчистке города, передает местный Twitter-канал (@QSD_Jabha).

    Almanar News сообщает, что в западной части региона найдены две братские могилы жертв террористов «Исламского государства»1. По данным информационного агентства, захоронения были обнаружены солдатами Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Аль-Вави. SANA пишет, что несколько десятков тел были извлечены из глубоких траншей. На место захоронения прибыли эксперты, которые пытаются установить личности погибших.

    Ирак

    Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»

    На территории провинции Дияла продолжаются операции иракской авиации против террористов «Исламского государства». Информагентство Alsumaria News передает, что командные пункты ИГИЛ были обнаружены в 90 километрах от Баакубы. В результате боевого вылета ВВС Ирака на запад региона было уничтожено три штаба ИГИЛовцев.

    На северо-востоке Диялы произошло столкновение между правительственными войсками и радикальными исламистами. По информации Alsumaria News, боевики ИГИЛ напали на расположения иракской армии на окраине населенного пункта Куррет Таббах. Солдаты армии Ирака отбили атаку и ликвидировали командира группировки «Исламского государства».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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