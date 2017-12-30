Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»

Сирия, 30 декабря. SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в районе города Азаз, в Даръа прибыли первые шесть автобусов из Западной Гуты с боевиками «Ан-Нусры», в Хомсе найдено бывшее укрытие ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, ликвидировали нескольких боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла нескольких боевиков в Алеппо, прибыла в Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: атакует SDF в провинции Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

Курды: открыли огонь по позициям протурецких группировок в районе Азаза.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска отмечаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), боевики вели обстрел поселений Дума, Джисрин и Сабка. Со своей стороны армия САР ударила артиллерией по зонам дислокации радикалов. Также солдаты САА атаковали позиции боевиков в городе Хараста.

Местный Telegram-канал (@dorarsite) пишет, что в связи с активными боевыми действиями в Восточной Гуте приостановлена работа школ.

Провинция Алеппо

Демократические силы Сирии (SDF) ведут обстрел позиций протурецких группировок в районе населенного пункта Азаз, передает один из источников в Twitter (@HalabTodayTV). Напомним, подконтрольные Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам» совместно с ВС Турции нанесли тяжелые удары по поселениям Иска, Шадир, Аль-Газзавия и Джалама. По данным местных источников, курдский город Африн и его ближайшие окрестности практически полностью заблокированы протурецкими силами.

На западе региона продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»1. По сведениям военных источников, в результате перестрелок в районе Маканис Ад-Дувайри САА уничтожила несколько боевиков «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хомс

Радикальные оппозиционные группировки вновь нарушили режим прекращения огня на севере провинции Хомс. Информационное агентство Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в районе населенных пунктов Аль-Гаджар и Талльбиса зафиксированы активные перестрелки между боевиками и Сирийской арабской армией (САА).

Farsnews передает, что солдаты правительственной армии обнаружили на территории провинции Хомс убежище террористов ИГИЛ. По данным информагентства, укрытие функционировало порядка трех месяцев и служило опорным пунктом при атаках на административный центр региона. В хранилище ИГИЛовцев найдено несколько единиц транспортных средств.

Провинция Даръа

Шесть автобусов с боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам», эвакуированными из Западной Гуты Дамаска прибыли в восточную часть провинции Даръа. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@yaqeen_agency). Напомним, командование армии САР заключило соглашение с исламистами «Ан-Нусры», в соответствии с которым радикалы сдали САА позиции в районе города Бейт Джинн, взамен получив возможность эвакуироваться в провинции Даръа и Идлиб.

Информационное агентство SANA сообщает, что боевики вооруженных группировок открыли огонь по южной части города Даръа. В районе Шамала аль-Хата зафиксировано падение ракетного снаряда.

Провинция Ракка

Жители населенного пункта Айн Исса, расположенного к северу от административного центра провинции Ракка, приступили к разбору завалов и расчистке города, передает местный Twitter-канал (@QSD_Jabha).

Almanar News сообщает, что в западной части региона найдены две братские могилы жертв террористов «Исламского государства»1. По данным информационного агентства, захоронения были обнаружены солдатами Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Аль-Вави. SANA пишет, что несколько десятков тел были извлечены из глубоких траншей. На место захоронения прибыли эксперты, которые пытаются установить личности погибших.

Ирак

На территории провинции Дияла продолжаются операции иракской авиации против террористов «Исламского государства». Информагентство Alsumaria News передает, что командные пункты ИГИЛ были обнаружены в 90 километрах от Баакубы. В результате боевого вылета ВВС Ирака на запад региона было уничтожено три штаба ИГИЛовцев.

На северо-востоке Диялы произошло столкновение между правительственными войсками и радикальными исламистами. По информации Alsumaria News, боевики ИГИЛ напали на расположения иракской армии на окраине населенного пункта Куррет Таббах. Солдаты армии Ирака отбили атаку и ликвидировали командира группировки «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)