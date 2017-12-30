Госдеп призвал Россию оказать влияние на президента Сирии

Москва, 30 декабря. В Госдепартаменте США обратились к России с просьбой оказать влияние на президента Сирии Башара Асада, чтобы получить от него согласие на активизацию гуманитарной помощи жителям САР.

В Госдепартаменте подчеркнули, что приветствуют эвакуацию людей из Восточной Гуты, которая была проведена за последние двое суток. Однако Вашингтон по-прежнему «обеспокоен» гуманитарной ситуацией в этом районе Сирии. Американские власти требуют от Дамаска разрешения на вывоз нуждающихся в медицинской помощи людей.

По мнению Госдепартамента США, Россия и мировое сообщество должны «оказать давление» на Асада «с целью добиться от него согласия на политическое урегулирование кризиса».

Стоит отметить, что Сирия и Россия регулярно предоставляют гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте жителям САР. В это время ряд СМИ сообщили о поддержке террористов со стороны США в Сирии. По некоторым данным, американские вертолеты эвакуировали главарей боевиков.

В Вашингтоне отвергли все обвинения. Однако в Совфеде России заявили, что позже США признают свою ошибку.