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Госдеп призвал Россию оказать влияние на президента Сирии
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    Госдеп призвал Россию оказать влияние на президента Сирии

    12:16  30 Декабря 2017  /обновлено: 13:42  30 Декабря 2017
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    Госдеп призвал Россию оказать влияние на Асада

    Москва, 30 декабря. В Госдепартаменте США обратились к России с просьбой оказать влияние на президента Сирии Башара Асада, чтобы получить от него согласие на активизацию гуманитарной помощи жителям САР.

    В Госдепартаменте подчеркнули, что приветствуют эвакуацию людей из Восточной Гуты, которая была проведена за последние двое суток. Однако Вашингтон по-прежнему «обеспокоен» гуманитарной ситуацией в этом районе Сирии. Американские власти требуют от Дамаска разрешения на вывоз нуждающихся в медицинской помощи людей.

    По мнению Госдепартамента США, Россия и мировое сообщество должны «оказать давление» на Асада «с целью добиться от него согласия на политическое урегулирование кризиса».

    Стоит отметить, что Сирия и Россия регулярно предоставляют гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте жителям САР. В это время ряд СМИ сообщили о поддержке террористов со стороны США в Сирии. По некоторым данным, американские вертолеты эвакуировали главарей боевиков.

    Госдеп призвал Россию оказать влияние на Асада

    В Вашингтоне отвергли все обвинения. Однако в Совфеде России заявили, что позже США признают свою ошибку.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #сирия #гумпомощь #госдепартамент
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