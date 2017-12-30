«А вы попробуйте нам не отдать»: Соловьев напомнил американцу о долге США перед Россией

Москва, 30 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев назвал США «обычным спекулянтом» и напомнил, что в случае невозврата долгов России Вашингтон не избежит последствий.

Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий сообщил американскому журналисту Грэгу Вайнеру в ответ на его слова о том, что в 2017 году экономика США показала «фантастический рост ВВП в 7%».

При этом Вайнер заявил, якобы российская казна в уходящем году только потеряла, потратив «140 миллиардов на сирийскую операцию». Как выяснил Соловьев, такие данные американский журналист нашел на просторах Сети. Телеведущему пришлось напомнить Вайнеру, что «в Интернете написано, как на заборе».

Соловьев отметил, что, если сравнивать экономику государств, нельзя упускать из виду и внешнюю политику.

«Трамп (за 2017 год) полностью потерял позиции в Сирии, полностью потерял Ирак. А когда вы говорите о нашей экономике – сравните с 2016 годом», — сказал он.

Возвращаясь к экономике, телеведущий подчеркнул, что в США в течение многих лет промышленное производство находится в стагнации из-за переноса в другие страны, а государственный долг Штатов в 2017 году снова превысил предельно допустимый уровень.

«Получается, что вы обычный спекулянт, который жиреет со всех и говорит: мы управляем миром. Вы страна-должник, живущий за чужой счет», — заключил Соловьев.

Он напомнил Вайнеру, что в случае, если Вашингтон не вернет долги Москве, ему придется столкнуться с последствиями.

«А вы попробуйте нам не отдать. И посмотрим, что будет», — подчеркнул ведущий.

Напомним, в начале декабря госдолг США составлял 20 трлн 546 млрд долларов. Такую цифру отображало электронное табло, которое появилось зимой на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.