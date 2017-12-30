Торговые центры Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Новосибирск, 30 декабря. Несколько торговых центров в Новосибирске сегодня днем эвакуировали из-за сработавшего сигнала тревоги.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию от ГУ МВД по Новосибирской области, в субботу, 30 декабря, около 12:50 часов дня по местному времени в крупных торговых центрах сработала тревога. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, торговые центры «Сибирский молл», «Галерея Новосибирск», «Континент», «Ройял Парк», «Аура», «Голден парк», «Москва» и «Нордмолл» эвакуированы.

В настоящее время у зданий работают сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подчеркнули:

«По всем фактам сотрудниками ГУ МВД по Новосибирской области и УФСБпо Новосибирской области проводятся проверки, принимаются все необходимые меры, обстоятельства ЧП сейчас выясняются».

Также поступила информация от очевидцев, что в Красноярске эвакуировали аэропорт, железнодорожный вокзал, торговый центр «Атмосфера дома» и бизнес-центр «Спасский».