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Торговые центры Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании
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    Торговые центры Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании

    11:33  30 Декабря 2017  /обновлено: 12:06  30 Декабря 2017
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    Торговые центры Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании

    Новосибирск, 30 декабря. Несколько торговых центров в Новосибирске сегодня днем эвакуировали из-за сработавшего сигнала тревоги.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию от ГУ МВД по Новосибирской области, в субботу, 30 декабря, около 12:50 часов дня по местному времени в крупных торговых центрах сработала тревога. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, торговые центры «Сибирский молл», «Галерея Новосибирск», «Континент», «Ройял Парк», «Аура», «Голден парк», «Москва» и «Нордмолл» эвакуированы.

    В настоящее время у зданий работают сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подчеркнули:

    «По всем фактам сотрудниками ГУ МВД по Новосибирской области и УФСБпо Новосибирской области проводятся проверки, принимаются все необходимые меры, обстоятельства ЧП сейчас выясняются».

    Также поступила информация от очевидцев, что в Красноярске эвакуировали аэропорт, железнодорожный вокзал, торговый центр «Атмосфера дома» и бизнес-центр «Спасский».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #красноярск #новосибирск #эвакуация
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