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«По вам бы не стреляли, если бы вы были в ЕС»: в ДНР пожаловались на двойные стандарты ОБСЕ
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    «По вам бы не стреляли, если бы вы были в ЕС»: в ДНР пожаловались на двойные стандарты ОБСЕ

    11:51  30 Декабря 2017  /обновлено: 11:52  30 Декабря 2017
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    Жители прифронтового села ДНР пожаловались на двойные стандарты ОБСЕ

    Старая Ласпа, 30 декабря. Руководитель гуманитарного батальона «Ангел» вернулся в Донбасс и доставил подарки детям, живущим в прифронтовом поселке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Ангелы» привезли юным жителям вкусные подарки к Новому году, чтобы как-то порадовать детей в сложившейся непростой обстановке.

    О поселке Старая Ласпа мало кто слышал — он находится в юго-западной части Донецкой народной республики и считается прифронтовым из-за близости боевых действий. Об этом говорят не только жители, давно уже привыкшие к таким проявлениям войны, как шальные пули, но и полуразрушенные жилые дома.

    Случилось так, что сельсовет территориально разделен на три части: ДНР, «серая зона» и территория, занятая украинской армией. А там совсем немного — и передовая. Жители часто слышат пулеметные выстрелы. Последнее громкое событие для староласпинцев произошло 17 июля, когда по селу били из «Градов» — чудом никто не пострадал и не был ранен.

    Однако и помимо обстрелов проблем хватает. Одна из самых существенных — это сбор урожая. Процедура осложнена тем, что земля усыпана неразорвавшимися снарядами, и всегда есть риск напороться комбайном на один из них. Беда объединила людей — местные жители стали более сплоченными, стараются всегда помогать друг другу. Бывает, что созваниваются с теми, кто живет по другую сторону баррикад.

    «Я с коллегами на той стороне вообще стараюсь о политике не говорить, потому что, если скажу им правду, потом за ними приедут. Бывали случаи притеснения наших друзей на той стороне — многие из-за этого оттуда приехали к нам. Я сам смотрю иногда украинские новости и диву даюсь, как же дурят голову там», — рассказывает глава староласпинской сельской администрации Сергей Сефиров.

    С помощью селу извне проблем, благо, не возникает. По словам главы сельской администрации, регулярную помощь оказывает Международный комитет Красного Креста, правительство, а из России сюда привозят стройматериалы для восстановления домов. Проблемы, как утверждает Сефиров, есть только со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

    «Я хорошо запомнил один случай, когда был обстрел. Помню, приехали ОБСЕ, и один из них говорит хозяину дома, в который прилетело: «Вот если бы вы были в Евросоюзе, по вам бы не стреляли». Разве это правильно, такая политика двойных стандартов? Когда они приезжают сюда, всегда назревают конфликты и обстрелы — это хорошо было видно в 2015 году, когда они после Мариуполя приезжали к нам и спрашивали, как дела. Это очень бесило людей», — говорит Сергей Сефиров.

    Сейчас в Старой Ласпе относительно тихо — украинские войска больше активизировались на горловском направлении, но юг республики всегда был очень опасным участком фронта. И не исключено, что в новом году это проявится.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #донбасс #украина #смм обсе #старая ласпа
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