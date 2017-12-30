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В Госдуме ответили на слова украинского генерала об уязвимости Крымского моста для ракет
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    В Госдуме ответили на слова украинского генерала об уязвимости Крымского моста для ракет

    11:30  30 Декабря 2017  /обновлено: 11:30  30 Декабря 2017
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    В Госдуме ответили на слова украинского генерала об уязвимости Крымского моста для ракет

    Москва, 30 декабря. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал слова бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, по мнению которого Крымский мост уязвим для ударов ракет.

    «У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ», — сказал Швыткин в беседе с RT. 

    Парламентарий также добавил, что подобные заявления «не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства».

    Кроме того, Швыткин рекомендовал Украине обратить внимание на ее внутренние проблемы, «например, на борьбу с националистами, которые угрожают безопасности большей части населения Украины», вместо того, чтобы «вынашивать какие-то агрессивные планы по отношению к какой-либо стране», в частности, к России.

    Ранее Игорь Романенко заявил, что строящийся мост в Крым будет уязвим для ракет морского и наземного базирования и ударов авиации.

    Напомним, ранее Минтранс России опубликовал первое фото готового участка Крымского моста. В настоящее время строители уже заасфальтировали половину моста и установили 460 из 595 его опор. По оценкам специалистов, объект готов на 77%.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #крым #госдума #мост
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