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Клинцевич рассказал, когда США признаются в поддержке ИГ в Сирии
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    Клинцевич рассказал, когда США признаются в поддержке ИГ в Сирии

    11:56  30 Декабря 2017  /обновлено: 11:56  30 Декабря 2017
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    Клинцевич рассказал, когда США признаются в поддержке ИГ в Сирии

    Москва, 30 декабря. США на данный момент отвергают обвинения в поддержке террористической организации «Исламское государство»1, однако позже они признают свои ошибки, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Клинцевич прокомментировал сообщение о том, что Вашингтон отверг обвинения в поддержке запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) в Сирии.

    «Никто и не сомневался, что сейчас они будут все отрицать, — заметил сенатор. — А лет через пять, когда острота проблемы сойдет, как бы, между прочим, заметят: да, с нашей стороны это, наверное, была ошибка, и все уроки будут извлечены».

    Клинцевич рассказал, когда США признаются в поддержке ИГ в Сирии

    Он подчеркнул, что похожая реакция у США ситуация была с Ираком. По мнению Клинцевича, Вашингтону «нет дела до страданий других народов», а трагедии собственной страны, как например теракт 2001 года, его «ничему не научили».

    Ранее СМИ сообщили, что вертолеты ВВС США вывезли ряд главарей ИГ1 из сирийской провинции Дейр-эз-Зор в почти полностью занятую поддерживающими США курдскими формированиями провинцию Хасака. Однако официальный представитель Пентагона Ребекка Риберих заявила, что эти обвинения «ложные и абсурдные».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #сирия #иг #ирак #клинцевич #поддержка
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