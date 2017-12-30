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Путин ужесточил наказание за злоупотребления в сфере гособоронзаказа
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    Путин ужесточил наказание за злоупотребления в сфере гособоронзаказа

    12:00  30 Декабря 2017
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    Путин ужесточил наказание за злоупотребления в сфере гособоронзаказа

    Москва, 30 декабря. Уголовная ответственность введена за злоупотребление служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Соответствующий закон подписал накануне президент РФ Владимир Путин.

    Согласно документу, злоупотребления в сфере гособоронзаказа могут повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Статьи «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» и «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» появятся в Уголовном кодексе РФ.

    Организованная группа лиц, выполняющих управленческие функции в организации, за превышение должностных полномочий с целью получения личных выгод и преимуществ при выполнении гособоронзаказа может быть приговорена к лишению свободы сроком от пяти до десяти лет.

    Путин ужесточил наказание за злоупотребления в сфере гособоронзаказа

    При этом до пяти лет члены данной группы будут лишены возможности заниматься определенного вида деятельностью, а также занимать ряд должностей. Отдельное лицо за совершение того же преступления наказывается лишением свободы от четырех до восьми лет.

    Напомним, также накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право запрещать платные парковки вблизи социально значимых объектов.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #гособоронзаказ #ук рф
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