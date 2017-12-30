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Новости Сирии
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ДНР сообщила об обстрелах двух населенных пунктов украинскими силовиками
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    ДНР сообщила об обстрелах двух населенных пунктов украинскими силовиками

    11:15  30 Декабря 2017  /обновлено: 11:16  30 Декабря 2017
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    ДНР сообщила об обстрелах двух населенных пунктов украинскими силовиками

    Донецк, 30 декабря. ВСУ за минувшие сутки обстреляли два поселка к югу и северу от Донецка. 

    Как сообщили в оперативном командовании ДНР, под обстрел попали поселки Еленовка и Верхнеторецкое. Украинские силовики использовали одну мину калибра 120-мм, четыре мины калибром 82 мм, а также автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

    Данных о пострадавших и разрушениях нет.

    Представитель командования отметил, что ДНР, следуя минским договоренностям, не открывали ответный огонь.

    Напомним, накануне украинские силовики обстреляли поселение в Ясиноватском районе Донецкой народной республики.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #днр #донбасс #украина #обстрел
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