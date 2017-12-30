ДНР сообщила об обстрелах двух населенных пунктов украинскими силовиками

Донецк, 30 декабря. ВСУ за минувшие сутки обстреляли два поселка к югу и северу от Донецка.

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, под обстрел попали поселки Еленовка и Верхнеторецкое. Украинские силовики использовали одну мину калибра 120-мм, четыре мины калибром 82 мм, а также автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Представитель командования отметил, что ДНР, следуя минским договоренностям, не открывали ответный огонь.

Напомним, накануне украинские силовики обстреляли поселение в Ясиноватском районе Донецкой народной республики.