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СМИ назвали причину проблем при запуске спутника «Ангосат»
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    СМИ назвали причину проблем при запуске спутника «Ангосат»

    10:51  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:51  30 Декабря 2017
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    СМИ назвали причину проблем при запуске спутника «Ангосат»

    Москва, 30 декабря. Проблемы со связью при запуске ангольского спутника связи «Ангосат» связаны с совместимостью  российского и французского оборудования, сообщили СМИ.

    На борту космического аппарата установлены компоненты французского производства, с которыми возникли сложности из-за совместимости с российскими стандартами.

    «Ангосат» успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за «нестыковки» российских и французских регламентов», — рассказал источник «Интерфакса».

    Он добавил, что сотрудники РКК «Энергия», разработавшей спутник, смогли дистанционно устранить проблему.

    Ракета-носитель «Зенит-2SБ» вывела на расчетную орбиту спутник «Ангосат» 26 декабря. Однако связь с космическим аппаратом была потеряна в ходе раскрытия солнечных батарей.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #спутник #ангосат
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