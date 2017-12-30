СМИ назвали причину проблем при запуске спутника «Ангосат»

Москва, 30 декабря. Проблемы со связью при запуске ангольского спутника связи «Ангосат» связаны с совместимостью российского и французского оборудования, сообщили СМИ.

На борту космического аппарата установлены компоненты французского производства, с которыми возникли сложности из-за совместимости с российскими стандартами.

«Ангосат» успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за «нестыковки» российских и французских регламентов», — рассказал источник «Интерфакса».

Он добавил, что сотрудники РКК «Энергия», разработавшей спутник, смогли дистанционно устранить проблему.

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» вывела на расчетную орбиту спутник «Ангосат» 26 декабря. Однако связь с космическим аппаратом была потеряна в ходе раскрытия солнечных батарей.