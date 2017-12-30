Ледяной дождь в Канаде оставил без электричества более 50 тыс. человек

Оттава, 30 декабря. Около 56 тысяч жителей остались без электричества в канадской провинции Британская Колумбия из-за непогоды.

Как рассказали в пресс-службе местной электрокомпании BC Hydro, среди наиболее пострадавших мест Абботсфорд и Мишен.

Сообщается, что ледяной дождь привел к обрушению деревьев и обрыву линий электропередачи. Кроме того, прервано движение по ряду автодорог, увеличилось количество ДТП.

В настоящее время уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

Данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что около 75 тысяч канадцев остались без света из-за сильного снегопада.