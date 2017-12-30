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Ледяной дождь в Канаде оставил без электричества более 50 тыс. человек
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    Ледяной дождь в Канаде оставил без электричества более 50 тыс. человек

    11:00  30 Декабря 2017  /обновлено: 11:01  30 Декабря 2017
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    Ледяной дождь в Канаде оставил без электричества более 50 тыс. человек

    Оттава, 30 декабря. Около 56 тысяч жителей остались без электричества в канадской провинции Британская Колумбия из-за непогоды. 

    Как рассказали в пресс-службе местной электрокомпании BC Hydro, среди наиболее пострадавших мест Абботсфорд и Мишен.

    Сообщается, что ледяной дождь привел к обрушению деревьев и обрыву линий электропередачи. Кроме того, прервано движение по ряду автодорог, увеличилось количество ДТП. 

    В настоящее время уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

    Данных о пострадавших нет. 

    Ранее сообщалось, что около 75 тысяч канадцев остались без света из-за сильного снегопада.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #канада #ледяной дождь #непогода
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