Массовое ДТП произошло в Кемеровской области

Кемерово, 30 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Кемерово — Новосибирск.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию от очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария произошла на автодороге Кемерово — Новосибирск недалеко от Болотного. По сообщениям очевидцев, большегруз лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Участниками массового ДТП стали еще несколько легковушек.

В настоящее время информации о пострадавших в аварии нет. Сотрудникам охраны правопорядка предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах дорожно-транспортного происшествия