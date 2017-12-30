Сирия: пять нарушений зафиксированы в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

Москва, 30 декабря. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии пять нарушений режима прекращения огня, сообщили в министерстве обороны России.

В Минобороны РФ сообщили о ситуации в Сирии за последние сутки.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — один, Дамаск — два», — констатировали в военном ведомстве.

В это время турецкие наблюдатели за последние сутки зафиксировали шесть случаев стрельбы. По их данным, режим прекращения огня был нарушен в Алеппо (трижды), в Идлибе (дважды) и в Хаме (один раз).

В большинстве случаев огонь открывали с территорий, подконтрольных террористам запрещенной в России «Джебхат ан- Нусры».