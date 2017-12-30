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Сирия: пять нарушений зафиксированы в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия
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    Сирия: пять нарушений зафиксированы в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

    10:51  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:51  30 Декабря 2017
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    Сирия: пять нарушений зафиксированы в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

    Москва, 30 декабря. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии пять нарушений режима прекращения огня, сообщили в министерстве обороны России.

    В Минобороны РФ сообщили о ситуации в Сирии за последние сутки.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — один, Дамаск — два», — констатировали в военном ведомстве.

    В это время турецкие наблюдатели за последние сутки зафиксировали шесть случаев стрельбы. По их данным, режим прекращения огня был нарушен в Алеппо (трижды), в Идлибе (дважды) и в Хаме (один раз).

    Сирия: пять нарушений зафиксированы в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

    В большинстве случаев огонь открывали с территорий, подконтрольных террористам запрещенной в России «Джебхат ан- Нусры».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #алеппо #дамаск #хама #латакия
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