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Сирия: Риджм-Хусейн присоединился к режиму тишины в Алеппо
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    Сирия: Риджм-Хусейн присоединился к режиму тишины в Алеппо

    10:31  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:31  30 Декабря 2017
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    Сирия: Риджм-Хусейн присоединился к режиму тишины в Алеппо

    Москва, 30 декабря. Населенный пункт Риджм-Хусейн в провинции Алеппо присоединился к режиму прекращения огня в Сирии, заявили в министерстве обороны России.

    В информационном бюллетене Минобороны России о ситуации в Сирии за последние сутки отмечается, что к перемирию присоединился еще один населенный пункт.

    «В течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Риджм-Хусейн провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий», — констатировали в военном ведомстве.

    Сирия: Риджм-Хусейн присоединился к режиму тишины в Алеппо

    Таким образом, общее количество населенных пунктов, которые присоединились к режиму тишины в САР, достигло 2319. Число вооруженных формирований, которые согласились поддержать перемирие, осталось прежним — 234.

    Ранее в Российском центре примирения враждующих сторон в САР заявили, что около 400 граждан Сирии вернулись в свои дома на протяжении суток.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #алеппо #перемирие #режим тишины #риджм-хусейн
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