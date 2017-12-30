Сирия: Риджм-Хусейн присоединился к режиму тишины в Алеппо

Москва, 30 декабря. Населенный пункт Риджм-Хусейн в провинции Алеппо присоединился к режиму прекращения огня в Сирии, заявили в министерстве обороны России.

В информационном бюллетене Минобороны России о ситуации в Сирии за последние сутки отмечается, что к перемирию присоединился еще один населенный пункт.

«В течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Риджм-Хусейн провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий», — констатировали в военном ведомстве.

Таким образом, общее количество населенных пунктов, которые присоединились к режиму тишины в САР, достигло 2319. Число вооруженных формирований, которые согласились поддержать перемирие, осталось прежним — 234.

Ранее в Российском центре примирения враждующих сторон в САР заявили, что около 400 граждан Сирии вернулись в свои дома на протяжении суток.