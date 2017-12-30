Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

Москва, 30 декабря. Выстраивание конструктивного диалога между Россией и США необходимо для укрепления стратегической стабильности в мире. Об этом говорится в новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу, сообщили в Кремле.

«По убеждению российского лидера, в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил важность развития двухсторонних отношений на принципах взаимоуважения и равноправия для продвижения в долгосрочном взаимодействии России и США.