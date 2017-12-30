Омбудсмен: Около 40 детей и женщин возвращены в Дагестан из Ирака

Махачкала, 30 декабря. При содействии чеченских властей в Дагестан вернулись около 40 детей и женщин из Ирака, сообщила в субботу уполномоченный по правам ребенка республики Марина Ежова.

«На сегодняшний день около 40 женщин и детей вернули в Дагестан», — цитирует Ежову РИА Новости.

Омбудсмен уточнила, что все дети сейчас проходят медицинские обследования и получают всю необходимую помощь.

«Все занимаются своей работой, остается прежней политика. На последней пресс-конференции Владимир Путин подтвердил, что дети не имели выбора и конечно, дети не виноваты, что они там родились», — подчеркнула Ежова.

Как напомнила омбудсмен, всего чеченские власти помогли вернуться на родину из Сирии и Ирака сотне российских детей и женщин. При этом в ближневосточных государствах на подконтрольных ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) продолжают оставаться несколько тысяч граждан РФ. Ежова отметила, что точную цифру назвать сложно.

«Точной цифры нет, они ведь никому не говорили, что они выезжали. Приблизительно несколько тысяч россиян с детьми находятся на территории Сирии и Ирака», — сказала она.

Напомним, операция чеченских властей по возвращению из Сирии и Ирака российских детей, попавших на Ближний Восток из-за родителей, вступивших в ИГ (запрещенная в России организация), началась после того, как глава республики Рамзан Кадыров разместил в своих соцсетях сюжет RT о детях из РФ в приюте в Багдаде. Родственники, которые узнавали детей в видеоролике, могли написать по специальному адресу, чтобы обратиться за помощью к Кадырову.

1 Организация запрещена на территории РФ.