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«Способные депутаты»: экс-премьер Украины разоблачил нардепа из фракции Порошенко
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    «Способные депутаты»: экс-премьер Украины разоблачил нардепа из фракции Порошенко

    10:47  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:48  30 Декабря 2017
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    «Способные депутаты»: экс-премьер Украины разоблачил нардепа из фракции Порошенко

    Киев, 30 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров разоблачил народного депутата от фракции Порошенко Максима Ефимова, уличив его в денежных махинациях.

    Азаров заявил, что за последний месяц Ефимов «вынул из государственного» кармана около 40 миллионов гривен. Об этом экс-премьер написал на своей странице в Facebook.

    «Вот, оказывается, какие есть народные избранники! Депутат от фракции Порошенко, некий Максим Ефимов, за последний месяц купил на 413 миллионов гривен облигаций государственного займа», — говорится в посте.

    При этом, по словам Азарова, за это же время Ефимов продал государственных облигаций на сумму 251 миллион гривен, таким образом, получив порядка 40 миллионов гривен в личное пользование. Премьер отметил, что в то же время в 2016 году Ефимов в декларации о доходах указал только 160 тысяч гривен.

    «Все-таки способные депутаты есть в Украине, особенно во фракции Порошенко», — заключил Азаров.

    Под постом экс-премьера развернулась широкая дискуссия. В том, что фракция Порошенко славится «способными» депутатами, украинские пользователи социальной сети согласились.

    «Да, там умельцев заработать хоть отбавляй, к сожалению. Поэтому и не хватает им времени думать о гражданах. Все мысли заняты лишь собственным благосостоянием», — написал Семен Заярнюк.

    «Великий комбинатор… А сколько их таких «великих», которые думают только о собственной наживе», — добавил Владимир Чередниченко.

    «Каков поп, таков приход», — заключила Алла Вайнерман.

    «Способные депутаты»: Экс-премьер Украины разоблачил нардепа из фракции Порошенко

    Напомним, ранее социологи сообщили, что уровень поддержки гражданами Украины президента страны Петра Порошенко продолжает снижаться. В октябре 79% украинцев заявили, что не одобряют действия главы государства.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #азаров #нардеп
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