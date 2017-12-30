«Способные депутаты»: экс-премьер Украины разоблачил нардепа из фракции Порошенко

Киев, 30 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров разоблачил народного депутата от фракции Порошенко Максима Ефимова, уличив его в денежных махинациях.

Азаров заявил, что за последний месяц Ефимов «вынул из государственного» кармана около 40 миллионов гривен. Об этом экс-премьер написал на своей странице в Facebook.

«Вот, оказывается, какие есть народные избранники! Депутат от фракции Порошенко, некий Максим Ефимов, за последний месяц купил на 413 миллионов гривен облигаций государственного займа», — говорится в посте.

При этом, по словам Азарова, за это же время Ефимов продал государственных облигаций на сумму 251 миллион гривен, таким образом, получив порядка 40 миллионов гривен в личное пользование. Премьер отметил, что в то же время в 2016 году Ефимов в декларации о доходах указал только 160 тысяч гривен.

«Все-таки способные депутаты есть в Украине, особенно во фракции Порошенко», — заключил Азаров.

Под постом экс-премьера развернулась широкая дискуссия. В том, что фракция Порошенко славится «способными» депутатами, украинские пользователи социальной сети согласились.

«Да, там умельцев заработать хоть отбавляй, к сожалению. Поэтому и не хватает им времени думать о гражданах. Все мысли заняты лишь собственным благосостоянием», — написал Семен Заярнюк.

«Великий комбинатор… А сколько их таких «великих», которые думают только о собственной наживе», — добавил Владимир Чередниченко.

«Каков поп, таков приход», — заключила Алла Вайнерман.

Напомним, ранее социологи сообщили, что уровень поддержки гражданами Украины президента страны Петра Порошенко продолжает снижаться. В октябре 79% украинцев заявили, что не одобряют действия главы государства.