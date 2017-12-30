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Россия грозит латвийской AirBaltic новыми проблемами
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    Россия грозит латвийской AirBaltic новыми проблемами

    10:46  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:46  30 Декабря 2017
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    Россия грозит латвийской AirBaltic новыми проблемами

    Москва, 30 декабря. Россия обратилась к Латвии с официальной просьбой об оказании правовой помощи с требованием взыскать более €20 млн с национальной авиакомпании AirBaltic.

    Агентство LETA со ссылкой на источник сообщает, что претензия РФ связана с неплатежеспособным Investbank, который в 2012 году начал три гражданских иска к бывшему акционеру airBaltic – компании Baltijas aviacijas sistemas. Тогда банк требовал вернуть якобы взятый кредит в размере €18,4 млн, а также проценты и пеню.

    В Министерстве юстиции Латвии подтвердили, что получили в делопроизводство просьбу о правовой помощи от российского Минюста, однако стали раскрывать подробности. По словам осведомленного источника LETA, в случае отказа Латвией признавать постановления по иску Investbank против Baltijas aviacijas sistemas и airBaltic Россия имеет другие возможности по возврату долга.

    Ранее сообщалось, что компания AirBaltic больше не сможет покупать российские самолеты Sukhoi Superjet. По словам премьер-министра Латвии Лаймдоты Страуюмы, в договор акционеров авиперевозчика был включен соответсвующий пункт.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #латвия #банкротство #авиакомпания
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