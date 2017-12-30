Россия грозит латвийской AirBaltic новыми проблемами

Москва, 30 декабря. Россия обратилась к Латвии с официальной просьбой об оказании правовой помощи с требованием взыскать более €20 млн с национальной авиакомпании AirBaltic.

Агентство LETA со ссылкой на источник сообщает, что претензия РФ связана с неплатежеспособным Investbank, который в 2012 году начал три гражданских иска к бывшему акционеру airBaltic – компании Baltijas aviacijas sistemas. Тогда банк требовал вернуть якобы взятый кредит в размере €18,4 млн, а также проценты и пеню.

В Министерстве юстиции Латвии подтвердили, что получили в делопроизводство просьбу о правовой помощи от российского Минюста, однако стали раскрывать подробности. По словам осведомленного источника LETA, в случае отказа Латвией признавать постановления по иску Investbank против Baltijas aviacijas sistemas и airBaltic Россия имеет другие возможности по возврату долга.

Ранее сообщалось, что компания AirBaltic больше не сможет покупать российские самолеты Sukhoi Superjet. По словам премьер-министра Латвии Лаймдоты Страуюмы, в договор акционеров авиперевозчика был включен соответсвующий пункт.