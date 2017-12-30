Северная Корея объявила о наращивании ядерной мощи

Пхеньян, 30 декабря. Пхеньян заявил о наращивании ядерной мощи, сообщили представители Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников», — заявили представители Северной Кореи.

В Центральном телеграфном агентстве Кореи подчеркнули, что это принципиальная позиция партии и государства.

В агентстве также напомнили об успешном испытании водородной бомбы в сентябре уходящего года. По мнению северокорейских журналистов, это являлось «великой победой». Они добавили, что она подняла КНДР на уровень мировой ядерной державы. Кроме того, по мнению ЦТАК, шаги Пхеньяна в направлении развития ядерного оружия якобы предотвратили войну в мире.