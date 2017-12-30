Путин подписал закон о праве регионов запрещать платные парковки у соцобъектов

Москва, 30 декабря. Законодательные собрания регионов смогут запрещать платные парковки у социально значимых объектов. Соответствующий закон накануне подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее, 20 декабря, документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 26 декабря. В пятницу закон об организации дорожного движения в РФ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе прописаны требования к платным парковкам и парковкам общего пользования. Согласно документу, власти регионов смогут запретить размещение платных парковок у таких социально значимых объектов, как поликлиники, школы, дошкольные образовательные учреждения, объекты культуры и спорта.

Также платные парковки могут быть запрещены вблизи органов государственной власти и на территории, относящейся к общему имуществу многоквартирных домов.

Кроме того, субъекты РФ смогут устанавливать праздничные и выходные дни, а также определенное время суток, когда платные парковки, расположенные на государственных или муниципальных землях, должны будут работать бесплатно.

В документе отмечается, что в любое время бесплатно будут предоставляться парковочные места служебным транспортным средствам. В их числе – машины пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, ФСБ, ФСО, Росгвардии, военной полиции Вооруженных сил РФ, Следственного комитета РФ.

Также в новом законе определены правила ограничения движения при ремонтных работах.