ВСУ нарушили режим тишины в ЛНР один раз за сутки

Луганск, 30 декабря. За последние сутки украинские силовики нарушили режим тишины в Луганской народной республике один раз, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР в субботу.

Обстрелу подверглись позиции народной милиции ЛНР в районе села Калиновка. Огонь велся со стороны поселка городского типа Луганское из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, пишет агентство «Луганскинформцентр».

Напомним, с 23 декабря на территории Донбасса действует режим тишины. Он был введен в преддверии новогодних и рождественских праздников. Договоренность о введении режима была достигнута в Минске 20 декабря на заседании Контактной группы. Однако, как сообщают в Донецкой и Луганской народных республиках, полностью обстрелы со стороны ВСУ не прекратились.

Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР весной 2014 года после того, как республики объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.