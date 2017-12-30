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Артисты из России устроили новогодний концерт на базе «Хмеймим»
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    Артисты из России устроили новогодний концерт на базе «Хмеймим»

    9:16  30 Декабря 2017  /обновлено: 9:16  30 Декабря 2017
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    Артисты из России устроили новогодний концерт на базе «Хмеймим»

    Хмеймим, 30 декабря. Российские артисты дали новогодний концерт на базе «Хмеймим» в Сирии.

    В Сирии перед военными с новогодним концертом выступили певица Зара, Юлиан Грин, актер театра и кино Сергей Маховиков и другие артисты.

    Артисты из России устроили новогодний концерт на базе «Хмеймим»

    Антон Макарский, который прилетел на «Хмеймим» с супругой Викторией, отметил, что это не первое его выступление на военной базе, однако в Сирии он находится в первый раз.

    «Я не знаю, кому (это приносит. – Прим. ФАН) больше радости — тому, кому мы исполняем, или нам: просто пообщаться, просто пожать руку и напитаться той силой и духом, которая здесь присутствует», — цитирует его РИА Новости.

    Российские артисты на «Хмеймиме» выступали как на отдаленных заставах, так и на центральной площадке — в здании культурного центра военной базы.

    Накануне сообщалось, что около 400 граждан Сирии вернулись в свои дома на протяжении минувших суток.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #хмеймим #новый год #концерт #авиабаза #зара #макарский
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