Артисты из России устроили новогодний концерт на базе «Хмеймим»

Хмеймим, 30 декабря. Российские артисты дали новогодний концерт на базе «Хмеймим» в Сирии.

В Сирии перед военными с новогодним концертом выступили певица Зара, Юлиан Грин, актер театра и кино Сергей Маховиков и другие артисты.

Антон Макарский, который прилетел на «Хмеймим» с супругой Викторией, отметил, что это не первое его выступление на военной базе, однако в Сирии он находится в первый раз.

«Я не знаю, кому (это приносит. – Прим. ФАН) больше радости — тому, кому мы исполняем, или нам: просто пообщаться, просто пожать руку и напитаться той силой и духом, которая здесь присутствует», — цитирует его РИА Новости.

Российские артисты на «Хмеймиме» выступали как на отдаленных заставах, так и на центральной площадке — в здании культурного центра военной базы.

Накануне сообщалось, что около 400 граждан Сирии вернулись в свои дома на протяжении минувших суток.