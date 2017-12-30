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«Ракка была окружена и смята»: глава Пентагона рассказал, где в Сирии остаются боевики ИГ
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    «Ракка была окружена и смята»: глава Пентагона рассказал, где в Сирии остаются боевики ИГ

    9:02  30 Декабря 2017  /обновлено: 9:02  30 Декабря 2017
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    «Ракка была окружена и смята»: глава Пентагона рассказал, где в Сирии остаются боевики ИГ

    Москва, 30 декабря. Боевики террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ) перебрались из Ракки — своей павшей «столицы» — в среднюю часть реки Евфрат, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

    «Ракка была окружена и смята. Некоторые [боевики] бежали. <…> Они явно перебрались в среднюю часть долины реки Евфрат», — приводит слова главы Пентагона ТАСС.

    Мэттис также сообщил, что, по его мнению, отряды ИГ (запрещенная в РФ организация), выбитые из Ракки и других сирийских населенных пунктов, не могут произвести перегруппировку и создать новые укрепрайоны.

    «Я никаких признаков этого не усматриваю», — подчеркнул он.

    «Ракка была окружена и смята»: глава Пентагона рассказал, где в Сирии остаются боевики ИГ

    В настоящее время в Сирии остаются отдельные отряды террористов, однако основные силы ИГ (запрещенная в РФ организация) уже были разгромлены при помощи российских военных. 11 декабря в связи с окончанием антитеррористической операции президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии, отметив, что военные блестяще справились с поставленными задачами. При этом военные базы России в сирийских Тартусе и Хмеймиме продолжают функционировать, гарантируя безопасность мирных жителей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #мэттис
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