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Власти США рассказали, сколько продлится борьба с остатками ИГ в Сирии
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    Власти США рассказали, сколько продлится борьба с остатками ИГ в Сирии

    8:39  30 Декабря 2017  /обновлено: 8:39  30 Декабря 2017
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    Власти США рассказали, сколько продлится борьба с остатками ИГ в Сирии

    Вашингтон, 30 декабря. Уничтожение разрозненных отрядов террористов в Сирии продлится весь первый квартал 2018 года, заявил в пятницу спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с сетью ИГ1 (запрещенная в РФ организация) Бретт Макгурк.

    «Мы предполагаем, что эти операции продолжатся в течение первого квартала 2018 года», — говорится в письме Макгурка, распространенном Госдепартаментом США.

    В послании отмечается, что США сфокусируются на стабилизации обстановки в Сирии только после окончательного разгрома боевиков. Макгурк также подчеркивает, что, пока этого не произойдет, Вашингтон планирует сохранить военное присутствие в Сирии.

    «США готовы оставаться в Сирии до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что боевики ИГ (запрещенная в РФ организация) окончательно разгромлены», — говорится в письме.

    Власти США рассказали, сколько продлится борьба с остатками ИГ в Сирии

    Макгурк сообщил, что также США не покинут САР, пока не убедятся в прогрессе в женевском политическом процессе, нацеленном на реализацию резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, что в конечном итоге должно привести к проведению в Сирии конституционной реформы и выборам под надзором ООН.

    Напомним, восьмой раунд переговоров в Женеве завершился 14 декабря. Значительных результатов он не принес. Так, делегации Дамаска и оппозиции до сих пор не перешли к прямым переговорам. Как отмечали российские политики и эксперты, причиной этому является изначально не переговорная позиция, с которой оппозиционеры прибыли в Женеву: они требовали отставки президента САР Башара Асада.

    В настоящее время в Сирии остаются отдельные отряды террористов, однако основные силы ИГ (запрещенная в РФ организация) уже были разгромлены при помощи российских военных. 11 декабря в связи с окончанием антитеррористической операции президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии, отметив, что военные блестяще справились с поставленными задачами. При этом военные базы России в сирийских Тартусе и Хмеймиме продолжают функционировать, гарантируя безопасность мирных жителей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #иг
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