Вашингтон, 30 декабря. Уничтожение разрозненных отрядов террористов в Сирии продлится весь первый квартал 2018 года, заявил в пятницу спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с сетью ИГ1 (запрещенная в РФ организация) Бретт Макгурк.

«Мы предполагаем, что эти операции продолжатся в течение первого квартала 2018 года», — говорится в письме Макгурка, распространенном Госдепартаментом США.

В послании отмечается, что США сфокусируются на стабилизации обстановки в Сирии только после окончательного разгрома боевиков. Макгурк также подчеркивает, что, пока этого не произойдет, Вашингтон планирует сохранить военное присутствие в Сирии.

«США готовы оставаться в Сирии до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что боевики ИГ (запрещенная в РФ организация) окончательно разгромлены», — говорится в письме.

Макгурк сообщил, что также США не покинут САР, пока не убедятся в прогрессе в женевском политическом процессе, нацеленном на реализацию резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, что в конечном итоге должно привести к проведению в Сирии конституционной реформы и выборам под надзором ООН.

Напомним, восьмой раунд переговоров в Женеве завершился 14 декабря. Значительных результатов он не принес. Так, делегации Дамаска и оппозиции до сих пор не перешли к прямым переговорам. Как отмечали российские политики и эксперты, причиной этому является изначально не переговорная позиция, с которой оппозиционеры прибыли в Женеву: они требовали отставки президента САР Башара Асада.

В настоящее время в Сирии остаются отдельные отряды террористов, однако основные силы ИГ (запрещенная в РФ организация) уже были разгромлены при помощи российских военных. 11 декабря в связи с окончанием антитеррористической операции президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии, отметив, что военные блестяще справились с поставленными задачами. При этом военные базы России в сирийских Тартусе и Хмеймиме продолжают функционировать, гарантируя безопасность мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.