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Политика
Северная Корея объявила о наращивании ядерной мощи
Украина
Азаров напомнил Украине «золотое правило» отношений с партнерами
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    Азаров напомнил Украине «золотое правило» отношений с партнерами

    8:35  30 Декабря 2017  /обновлено: 8:35  30 Декабря 2017
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    Азаров напомнил Украине «золотое правило» отношений с партнерами

    Киев, 30 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил украинскому «Нафтогазу», что с партнерами надо не судиться, а договариваться. Мнением политик поделился на своей страничке в социальной сети Facebook.

    Азаров прокомментировал решение Стокгольмского суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Политик отметил, что в последние дни в украинских СМИ много пишут о «громадной победе Украины», но решение суда говорит о другом. По словам экс-премьера, суд просто «признал очевидное», что за полученный газ надо платить.

    Азаров отметил, что результат многолетнего разбирательства подтвердил «золотое правило», которого придерживалось прежнее правительство Украины.

    «Словом, почти 4-х летняя судебная тяжба еще раз подтвердила то «золотое правило», которого мы всегда придерживались, что с партнерами надо договариваться, а не судиться», — заключил политик.

    Напомним, Стокгольмский суд обязал украинскую компанию «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2,019 млрд долларов просроченной задолженности. Украинская сторона объявила о своей победе, в «Газпроме» придерживаются иного мнения.

    Автор: Виталий Малясев
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    #суд #украина #азаров #газпром #нафтогаз
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