Азаров напомнил Украине «золотое правило» отношений с партнерами

Киев, 30 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил украинскому «Нафтогазу», что с партнерами надо не судиться, а договариваться. Мнением политик поделился на своей страничке в социальной сети Facebook.

Азаров прокомментировал решение Стокгольмского суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Политик отметил, что в последние дни в украинских СМИ много пишут о «громадной победе Украины», но решение суда говорит о другом. По словам экс-премьера, суд просто «признал очевидное», что за полученный газ надо платить.

Азаров отметил, что результат многолетнего разбирательства подтвердил «золотое правило», которого придерживалось прежнее правительство Украины.

«Словом, почти 4-х летняя судебная тяжба еще раз подтвердила то «золотое правило», которого мы всегда придерживались, что с партнерами надо договариваться, а не судиться», — заключил политик.

Напомним, Стокгольмский суд обязал украинскую компанию «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2,019 млрд долларов просроченной задолженности. Украинская сторона объявила о своей победе, в «Газпроме» придерживаются иного мнения.