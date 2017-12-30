Путин подписал закон об отстранении тренеров, нарушивших антидопинговые правила

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит отстранить от работы тренера в том случае, если он нарушит антидопинговые правила.

Соответствующий документ был размещен накануне на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, тренер может быть отстранен от работы при распространении допинга или запрещенного метода среди спортсменов или при попытке такого распространения, если будет признан факт наличия у тренера допинга в соревновательный период, а также если тренер фальсифицирует данные допинг-контроля или попытается это сделать.

Кроме того, данное наказание последует за помощь, поощрение, подстрекательство и другие формы намеренного соучастия в нарушении или попытке нарушения антидопинговых правил.

Напомним, в последнее время вокруг российских спортсменов разгорелся допинговый скандал. Всемирная антидопинговая организация утверждает, что представители РФ якобы принимали запрещенные вещества, а результаты их проб во время Олимпиады в Сочи в 2014 году были подделаны. Основанием для таких обвинений ВАДА стали царапины на пробирках.

Российская сторона неоднократно подчеркивала безосновательность таких заявлений, отмечая, что пробы были сразу же переданы в ВАДА. Однако в связи со скандалом многих российских спортсменов уже лишили сочинских наград.

Кроме того, 5 декабря текущего года Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, отметив, что отдельные представители РФ, одобренные специальной комиссией, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом. Москва неоднократно отмечала, что такое решение МОК политизировано.