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Эксперт рассказал о происхождении ракет для атаки на авиабазу России «Хмеймим» в Сирии
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    Эксперт рассказал о происхождении ракет для атаки на авиабазу России «Хмеймим» в Сирии

    8:56  30 Декабря 2017  /обновлено: 8:56  30 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал о происхождении ракет для атаки на авиабазу России «Хмеймим» в Сирии

    Москва, 30 декабря. Военный эксперт Алексей Леонков предполагает, что выпущенные по российским объектам в Сирии ракеты могут оказаться украинскими или болгарскими.

    Напомним, ранее сообщалось, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», прикрывающий российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия, сбил две ракеты боевиков, запущенных из соседней провинции Идлиб.

    Ракеты, сбитые системой ПВО «Панцирь» на подступах к российской авиационной базе Хмеймим, могла купить Саудовская Аравия в Болгарии либо на Украине, а затем поставить террористам, прошедшим подготовку на базах США в Сирии, рассказал РИА Новости военный эксперт информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Он добавил, что через Болгарию в Саудовскую Аравию «шли потоки вооружения». Эксперт подчеркнул, что эти снаряды не тульского, а болгарского производства.

    «У Болгарии с Саудовской Аравией контракт на поставку вооружения был на сумму порядка двух миллиардов долларов. Там была номенклатура от автоматов до танков, включая снаряды РСЗО «Град», — пояснил он.

    «Украина одно время распродавала свои запасы. Кстати на Украине работают над тем, чтобы эти неуправляемые снаряды сделать управляемыми и, видимо, продать», — уточнил он.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #украина #ракеты
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