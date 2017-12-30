Эксперт рассказал о происхождении ракет для атаки на авиабазу России «Хмеймим» в Сирии

Москва, 30 декабря. Военный эксперт Алексей Леонков предполагает, что выпущенные по российским объектам в Сирии ракеты могут оказаться украинскими или болгарскими.

Напомним, ранее сообщалось, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», прикрывающий российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия, сбил две ракеты боевиков, запущенных из соседней провинции Идлиб.

Ракеты, сбитые системой ПВО «Панцирь» на подступах к российской авиационной базе Хмеймим, могла купить Саудовская Аравия в Болгарии либо на Украине, а затем поставить террористам, прошедшим подготовку на базах США в Сирии, рассказал РИА Новости военный эксперт информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Он добавил, что через Болгарию в Саудовскую Аравию «шли потоки вооружения». Эксперт подчеркнул, что эти снаряды не тульского, а болгарского производства.

«У Болгарии с Саудовской Аравией контракт на поставку вооружения был на сумму порядка двух миллиардов долларов. Там была номенклатура от автоматов до танков, включая снаряды РСЗО «Град», — пояснил он.