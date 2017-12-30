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Музыканты из Beatles и BeeGees получили звание рыцарей
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    Музыканты из Beatles и BeeGees получили звание рыцарей

    8:05  30 Декабря 2017  /обновлено: 8:06  30 Декабря 2017
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    Музыканты из Beatles и BeeGees получили звание рыцарей

    Лондон, 30 декабря. Барабанщик The Beatles Ринго Старр и один из основателей группы BeeGees Барри Гибб удостоены рыцарских титулов Великобритании.

    Об этом сообщил телеканал CNN, в распоряжении которого оказался список представленных к государственным наградам.

    77-летний Ричард Старки из The Beatles стал вторым участником знаменитой группы, признанный рыцарем. Пол Маккартни получил почетный титул еще 21 год назад.

    Барри Гибб из BeeGees стал рыцарем в 71 год за заслуги на музыкальном поприще. Основанный им вместе с братьями коллектив, пик популярности которого пришелся на семидесятые годы 20 века, стал самой продаваемой группой в мире.

    По информации CNN, в этом году титула рыцарь будут удостоены более 1100 человек, половина из них – женщины. Список, утверждаемый лично Елизаветой Второй, включает людей с признанными достижениями в политике, науке, журналистике, искусстве и спорте, и выпускается дважды в году: перед Новым годом и во время официального празднования дня рождения королевы.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #великобритания #рыцари #битлз
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