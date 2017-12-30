Музыканты из Beatles и BeeGees получили звание рыцарей

Лондон, 30 декабря. Барабанщик The Beatles Ринго Старр и один из основателей группы BeeGees Барри Гибб удостоены рыцарских титулов Великобритании.

Об этом сообщил телеканал CNN, в распоряжении которого оказался список представленных к государственным наградам.

77-летний Ричард Старки из The Beatles стал вторым участником знаменитой группы, признанный рыцарем. Пол Маккартни получил почетный титул еще 21 год назад.

Барри Гибб из BeeGees стал рыцарем в 71 год за заслуги на музыкальном поприще. Основанный им вместе с братьями коллектив, пик популярности которого пришелся на семидесятые годы 20 века, стал самой продаваемой группой в мире.

По информации CNN, в этом году титула рыцарь будут удостоены более 1100 человек, половина из них – женщины. Список, утверждаемый лично Елизаветой Второй, включает людей с признанными достижениями в политике, науке, журналистике, искусстве и спорте, и выпускается дважды в году: перед Новым годом и во время официального празднования дня рождения королевы.