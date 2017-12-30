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Россия настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско
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    Россия настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

    8:05  30 Декабря 2017  /обновлено: 8:06  30 Декабря 2017
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    Россия настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

    Вашингтон, 30 декабря. Россия считает неприемлемым отношение руководства США к российской дипломатической собственности в стране и настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско. С таким заявлением выступил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

    В интервью телеканалу RTVI дипломат заявил, что Россия «отвергает подход» руководства США к дипломатической собственности РФ в стране и продолжит бороться за ее возвращение.

    «Мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями. И будем настаивать на том, чтобы возобновило деятельность, в первую очередь, генеральное консульство в Сан-Франциско», — заявил Антонов.

    Напомним, США потребовали закрыть генконсульство России в Сан-Франциско до 2 сентября. После закрытия на территорию российской дипломатической собственности проникли сотрудники американских спецслужб.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #сан-франциско #дипсобственность
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