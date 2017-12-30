Россия настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

Вашингтон, 30 декабря. Россия считает неприемлемым отношение руководства США к российской дипломатической собственности в стране и настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско. С таким заявлением выступил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

В интервью телеканалу RTVI дипломат заявил, что Россия «отвергает подход» руководства США к дипломатической собственности РФ в стране и продолжит бороться за ее возвращение.

«Мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями. И будем настаивать на том, чтобы возобновило деятельность, в первую очередь, генеральное консульство в Сан-Франциско», — заявил Антонов.

Напомним, США потребовали закрыть генконсульство России в Сан-Франциско до 2 сентября. После закрытия на территорию российской дипломатической собственности проникли сотрудники американских спецслужб.