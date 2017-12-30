Москва не будет возражать против переименования улицы в Вашингтоне в честь Немцова – посол

Вашингтон, 30 декабря. Москва примет любое решение Вашингтона по поводу переименования улицы в Вашингтоне, на которой расположено российское посольство, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, решение о том, как называть улицы в Вашингтоне, должны принимать американские власти, российская сторона примет любое их решение, в том числе Москва не будет возражать против переименования улицы в честь Бориса Немцова.

«Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу. Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет», — сообщил Антонов телеканалу RTVI.

Как отметил дипломат, в то же время переименование должно происходить из «благородных целей», а не «в пику РФ». Антонов также добавил, что новый адрес его отношения к работе не изменит и не вызовет никаких эмоций.

Напомним, ранее в профильном комитете городского Вашингтона единогласно утвердили проект закона о переименовании части улицы напротив посольства РФ в честь оппозиционного российского политика Бориса Немцова, который был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.