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Москва не будет возражать против переименования улицы в Вашингтоне в честь Немцова – посол
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    Москва не будет возражать против переименования улицы в Вашингтоне в честь Немцова – посол

    7:48  30 Декабря 2017  /обновлено: 7:48  30 Декабря 2017
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    Москва не будет возражать против переименования улицы в Вашингтоне в честь Немцова – посол

    Вашингтон, 30 декабря. Москва примет любое решение Вашингтона по поводу переименования улицы в Вашингтоне, на которой расположено российское посольство, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

    По его словам, решение о том, как называть улицы в Вашингтоне, должны принимать американские власти, российская сторона примет любое их решение, в том числе Москва не будет возражать против переименования улицы в честь Бориса Немцова.

    «Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу. Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет», — сообщил Антонов телеканалу RTVI.

    Как отметил дипломат, в то же время переименование должно происходить из «благородных целей», а не «в пику РФ». Антонов также добавил, что новый адрес его отношения к работе не изменит и не вызовет никаких эмоций.

    Напомним, ранее в профильном комитете городского Вашингтона единогласно утвердили проект закона о переименовании части улицы напротив посольства РФ в честь оппозиционного российского политика Бориса Немцова, который был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #немцов #вашингтон
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