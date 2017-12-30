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Политика
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Украина
Лукашенко рассказал об отношении к жителям западной Украины
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    Лукашенко рассказал об отношении к жителям западной Украины

    7:44  30 Декабря 2017  /обновлено: 7:44  30 Декабря 2017
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    Лукашенко рассказал об отношении к жителям западной Украины

    Минск, 30 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жителей западной Украины порядочными и трудолюбивыми людьми. Слова белорусского лидера приводит пресс-служба.

    Белорусский президент отметил, что хорошо знаком с жителями западной части Украины по службе в Западном пограничном округе.

    «Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — поделился мнением Александр Лукашенко.

    Ранее сообщалось, что президент Белоруссии рассказал о мечте, чтобы на Украине закончилась война и чтобы там «начали жить по-людски».

    Автор: Виталий Малясев
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    #белоруссия #украина #лукашенко
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