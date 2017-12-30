Лукашенко рассказал об отношении к жителям западной Украины

Минск, 30 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жителей западной Украины порядочными и трудолюбивыми людьми. Слова белорусского лидера приводит пресс-служба.

Белорусский президент отметил, что хорошо знаком с жителями западной части Украины по службе в Западном пограничном округе.

«Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — поделился мнением Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии рассказал о мечте, чтобы на Украине закончилась война и чтобы там «начали жить по-людски».