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Роспотребнадзор назвал наиболее опасные блюда новогоднего стола
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    Роспотребнадзор назвал наиболее опасные блюда новогоднего стола

    7:30  30 Декабря 2017  /обновлено: 7:30  30 Декабря 2017
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    Роспотребнадзор назвал наиболее опасные блюда новогоднего стола

    Москва, 30 декабря. Роспотребнадзор назвал новогодние блюда, которые представляют наибольшую опасность здоровью празднующих с точки зрения отравления. Сообщение размещено на сайте ведомства.

    Наиболее опасными эксперты назвали многокомпонентные салаты заправленные майонезом и  сметаной. Также опасность отравления могут представлять кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса, студень и шаурма. Инфекционные заболевания могут передаваться через плохо промытые фрукты и овощи.

    Напомним, ранее стали известны наиболее любимые россиянами новогодние блюда. Первое место в рейтинге заняла «Селедка под шубой». На второй и третьей строчке расположились салаты «Оливье» и «Цезарь».

    Автор: Виталий Малясев
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    #здоровье #роспотребнадзор #новый год #еда #кухня
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