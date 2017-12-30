Роспотребнадзор назвал наиболее опасные блюда новогоднего стола

Москва, 30 декабря. Роспотребнадзор назвал новогодние блюда, которые представляют наибольшую опасность здоровью празднующих с точки зрения отравления. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Наиболее опасными эксперты назвали многокомпонентные салаты заправленные майонезом и сметаной. Также опасность отравления могут представлять кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса, студень и шаурма. Инфекционные заболевания могут передаваться через плохо промытые фрукты и овощи.

Напомним, ранее стали известны наиболее любимые россиянами новогодние блюда. Первое место в рейтинге заняла «Селедка под шубой». На второй и третьей строчке расположились салаты «Оливье» и «Цезарь».