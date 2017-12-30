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Сирийская армия обнаружила убежище террористов в провинции Хомс
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    Сирийская армия обнаружила убежище террористов в провинции Хомс

    7:31  30 Декабря 2017  /обновлено: 7:49  30 Декабря 2017
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    Сирийская армия обнаружила убежище террористов в провинции Хомс

    Москва, 30 декабря. Сирийская арабская армия обнаружила убежище боевиков в провинции Хомс, откуда террористы вели нападение на главный город провинции.

    Убежище функционировало около трех месяцев назад. Также в нем было спрятано большое количество транспортных средств боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает агентство Farsnews.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что на границе между сирийскими провинциями Хама и Хомс активизировались террористы коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». Ракетному обстрелу подверглась теплоэлектростанция Аз-Захра. Однако ее работа в скором времени была восстановлена.

    Также в пятницу вечером Сирийская арабская армия обнаружила склад с оружием и боеприпасами и радиостанцию террористов в Дейр-эз-Зоре.

    В настоящее время в Сирии остаются отдельные очаги ИГ (запрещена в РФ), основные силы террористов при помощи российских военных были разгромлены. После этого, 11 декабря, президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода войск РФ из САР. При этом военные базы России в сирийских Тартусе и Хмеймиме продолжают функционировать, гарантируя безопасность мирных жителей. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #хомс
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