Сирийская армия обнаружила убежище террористов в провинции Хомс

Москва, 30 декабря. Сирийская арабская армия обнаружила убежище боевиков в провинции Хомс, откуда террористы вели нападение на главный город провинции.

Убежище функционировало около трех месяцев назад. Также в нем было спрятано большое количество транспортных средств боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает агентство Farsnews.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на границе между сирийскими провинциями Хама и Хомс активизировались террористы коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». Ракетному обстрелу подверглась теплоэлектростанция Аз-Захра. Однако ее работа в скором времени была восстановлена.

Также в пятницу вечером Сирийская арабская армия обнаружила склад с оружием и боеприпасами и радиостанцию террористов в Дейр-эз-Зоре.

В настоящее время в Сирии остаются отдельные очаги ИГ (запрещена в РФ), основные силы террористов при помощи российских военных были разгромлены. После этого, 11 декабря, президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода войск РФ из САР. При этом военные базы России в сирийских Тартусе и Хмеймиме продолжают функционировать, гарантируя безопасность мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.