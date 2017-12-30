Азаров прокомментировал введение биометрического контроля на границе Украины с Россией

Киев, 30 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался на тему введения биометрического контроля при пересечении российско-украинской границы.

«В чем его смысл? Теперь, например, сын, живущий в Мурманске и едущий в Одессу проведать больную мать, должен будет сдать на границе Украины свои отпечатки пальцев», — пишет Азаров в своем Facebook.

Азаров также добавил, что «к безопасности это не имеет никакого отношения» и сделано только для того, «чтобы унизить сына, который едет навестить мать». Бывший глава Кабмина также указывает на то, что «возможностей для нелегального пересечения границы хоть отбавляй».

«Издевательства над простым народом Украины и над русскими людьми продолжаются, — пишет Азаров. — Но терпение не безгранично. И оно когда-то закончится».

27 декабря была запущена система биометрического контроля при пересечении границы Украины на железнодорожном транспорте для граждан 71 страны, из которых для украинской национальной безопасности якобы исходит угроза.

Напомним, ранее Николай Азаров назвал Украину страной-банкротом и призвал убрать доведших ее до кризиса людей из руководства.