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Украина
Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста
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    Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста

    7:11  30 Декабря 2017  /обновлено: 7:11  30 Декабря 2017
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    Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста

    Киев, 30 декабря. Кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант запаса, Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает, что строящийся мост в Крым будет уязвим для ракет морского и наземного базирования и ударов авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Главред».

    Романенко заявил, что мост станет стратегической артерией, которая будет обеспечивать «крымскую группировку противника» и способствовать экономическому развитию полуострова. В то же время генерал подчеркнул, что считает строящийся мост уязвимым для ударов ракет морского и наземного базирования, а также для авиации.

    Напомним, ранее Минтранс России опубликовал первое фото готового участка Крымского моста. В настоящее время строители уже заасфальтировали половину моста и установили 460 из 595 его опор. По оценкам специалистов, объект готов на 77%.
     

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #украина #крымскиймост
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