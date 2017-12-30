Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста

Киев, 30 декабря. Кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант запаса, Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает, что строящийся мост в Крым будет уязвим для ракет морского и наземного базирования и ударов авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Главред».

Романенко заявил, что мост станет стратегической артерией, которая будет обеспечивать «крымскую группировку противника» и способствовать экономическому развитию полуострова. В то же время генерал подчеркнул, что считает строящийся мост уязвимым для ударов ракет морского и наземного базирования, а также для авиации.

Напомним, ранее Минтранс России опубликовал первое фото готового участка Крымского моста. В настоящее время строители уже заасфальтировали половину моста и установили 460 из 595 его опор. По оценкам специалистов, объект готов на 77%.

