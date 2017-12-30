Вашингтон, 30 декабря. Несмотря на решение США начать поставки оружия Украине, количество американских военных инструкторов и их роль в стране не изменится. Об этом заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет планов менять эту численность», — заявил глава Пентагона.

Мэттис подчеркнул, что любые изменения численности военных советников США на Украине связаны исключительно с ротацией.

Напомним, ранее стало известно о решении Вашингтона начать поставки оружия Киеву. Позже глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что после решения США поставки оружия Украине могут начать другие страны.