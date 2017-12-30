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Количество и роль военных советников США на Украине не изменится — Пентагон
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    Количество и роль военных советников США на Украине не изменится — Пентагон

    6:49  30 Декабря 2017  /обновлено: 6:50  30 Декабря 2017
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    Количество и роль военных советников США на Украине не изменится — Пентагон

    Вашингтон, 30 декабря. Несмотря на решение США начать поставки оружия Украине, количество американских военных инструкторов и их роль в стране не изменится. Об этом заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

    «Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет планов менять эту численность», — заявил глава Пентагона.

    Мэттис подчеркнул, что любые изменения численности военных советников США на Украине связаны исключительно с ротацией.

    Напомним, ранее стало известно о решении Вашингтона начать поставки оружия Киеву. Позже глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что после решения США поставки оружия Украине могут начать другие страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #пентагон #мэттис
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