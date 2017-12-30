США назвали ложными обвинения в поддержке ИГИЛ

Вашингтон, 30 декабря. Пентагон назвал «ложными и абсурдными» заявления о поддержке террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — запрещена на территории РФ) Соединенными Штатами. Соответствующее заявление озвучила официальный представитель ведомства Ребекка Риберих.

«Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой (боевиков) ИГ», — цитирует Риберих РИА Новости.

Напомним, ранее США не раз уличали в поддержке ИГИЛ. Накануне СМИ сообщили о том, что вертолеты ВВС США вывезли ряд главарей террористической организации из провинции Дейр-эз-Зор в почти полностью занятую поддерживающими Соединенные Штаты курдскими формированиями провинцию Хасака.

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич отметил, что США не оставляют попыток использовать террористов для свержения правительства в Сирии, вливая боевиков в крупнейшую оппозиционную группировку «Сирийские демократические силы».

1 Организация запрещена на территории РФ.