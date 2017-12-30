18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Путин подписал закон об отстранении тренеров, нарушивших антидопинговые правила
Весь мир
США назвали ложными обвинения в поддержке ИГИЛ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США назвали ложными обвинения в поддержке ИГИЛ

    6:32  30 Декабря 2017  /обновлено: 6:32  30 Декабря 2017
    274

    США назвали ложными обвинения в поддержке ИГИЛ

    Вашингтон, 30 декабря. Пентагон назвал «ложными и абсурдными» заявления о поддержке террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — запрещена на территории РФ) Соединенными Штатами. Соответствующее заявление озвучила официальный представитель ведомства Ребекка Риберих.

    «Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой (боевиков) ИГ», — цитирует Риберих РИА Новости.

    Напомним, ранее США не раз уличали в поддержке ИГИЛ. Накануне СМИ сообщили о том, что вертолеты ВВС США вывезли ряд главарей террористической организации из провинции Дейр-эз-Зор в почти полностью занятую поддерживающими Соединенные Штаты курдскими формированиями провинцию Хасака.

    Член Совета Федерации России Франц Клинцевич отметил, что США не оставляют попыток использовать террористов для свержения правительства в Сирии, вливая боевиков в крупнейшую оппозиционную группировку «Сирийские демократические силы».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #игил #пентагон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

        Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

        6:05   30 Декабря 2017
        276
        Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»

        Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»

        4:26   30 Декабря 2017
        507
        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        22:21   29 Декабря 2017
        944
        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        18:57   29 Декабря 2017
        8001