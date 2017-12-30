Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

Вашингтон, 30 декабря. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что президент США Дональд Трамп не отказался от желания наладить отношения с Россией. Об этом глава российской дипмиссии рассказал в интервью телеканалу RTVI.

«Исходя из разговоров президентов России и США, от желания поладить с Россией Дональд Трамп не отказался», — заявил Антонов.

Российский посол отметил, что в решении Трампа «поладить с Россией» никто не сомневается. Тем не менее, конкретные действия администрации США «осложняют российско-американские отношения».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в отношениях России и США главным разочарованием уходящего года.