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Политика
Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией
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    Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

    6:05  30 Декабря 2017  /обновлено: 6:05  30 Декабря 2017
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    Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

    Вашингтон, 30 декабря. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что президент США Дональд Трамп не отказался от желания наладить отношения с Россией. Об этом глава российской дипмиссии рассказал в интервью телеканалу RTVI.

    «Исходя из разговоров президентов России и США, от желания поладить с Россией Дональд Трамп не отказался», — заявил Антонов.

    Российский посол отметил, что в решении Трампа «поладить с Россией» никто не сомневается. Тем не менее, конкретные действия администрации США «осложняют российско-американские отношения».

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в отношениях России и США главным разочарованием уходящего года.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #антонов #сша #трамп
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