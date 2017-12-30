США не откажутся от совместных учений с Южной Кореей из-за Олимпиады

Вашингтон, 30 декабря. Пентагон не станет отказываться от совместных учений с Южной Кореей из-за зимних Олимпийских игр. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис.

«Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами», — цитирует Мэттиса РИА Новости.

При этом министр обороны США отметил, что не ожидает каких-либо дипломатических решений по этому поводу.

Напомним, очередное обострение на Корейском полуострове произошло после испытания 29 ноября северокорейской баллистической ракеты «Хвансон-15». В руководстве КНДР заявили, что ракета способна доставить ядерную боеголовку в любую точку США. В связи с испытанием 22 декабря ООН приняла решение об ужесточении санкций в отношении КНДР. В Северной Корее назвали резолюцию Совбеза организации «актом войны».