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США не откажутся от совместных учений с Южной Кореей из-за Олимпиады
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    США не откажутся от совместных учений с Южной Кореей из-за Олимпиады

    5:47  30 Декабря 2017  /обновлено: 5:47  30 Декабря 2017
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    США не откажутся от совместных учений с Южной Кореей из-за Олимпиады

    Вашингтон, 30 декабря. Пентагон не станет отказываться от совместных учений с Южной Кореей из-за зимних Олимпийских игр. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис.

    «Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами», — цитирует Мэттиса РИА Новости.

    При этом министр обороны США отметил, что не ожидает каких-либо дипломатических решений по этому поводу.

    Напомним, очередное обострение на Корейском полуострове произошло после испытания 29 ноября северокорейской баллистической ракеты «Хвансон-15». В руководстве КНДР заявили, что ракета способна доставить ядерную боеголовку в любую точку США. В связи с испытанием 22 декабря ООН приняла решение об ужесточении санкций в отношении КНДР. В Северной Корее назвали резолюцию Совбеза организации «актом войны».

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #учения #южная корея #олимпиада-2018
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