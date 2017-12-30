Киев, 30 декабря. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал Украину страной-банкротом и призвал убрать доведших ее до кризиса людей из руководства. Своим мнением политик поделился в социальной сети Facebook.

Азаров процитировал заявление директора департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталия Ваврищука, который рассказал о «дополнительных макроэкономических рисках» в случае задержек очередного транша МВФ.

Также Азаров напомнил о другом заявлении Ваврищука. Директор департамента финансовой стабильности НБУ заявил, что Украина в 2018 — 2020 годы должна рефинансировать (взять в долг) 20 млрд долларов.

«Как после этого можно назвать такую страну? Страну, которая не может жить, каждый год не занимая по $7 млрд, причем только для того, чтобы возвращать долги. Ответ ясен — только банкротом», — подчеркнул Азаров.

Политик заключил, что если не убрать из власти доведших Украину до плачевного состояния людей, «дальше будет только хуже». В заключение экс-премьер напомнил, что валовый внешний долг Украины превысил 117 млрд долларов.