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Украина
Эксперт рассказал о действующем на Украине рынке торговли людьми
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    Эксперт рассказал о действующем на Украине рынке торговли людьми

    4:52  30 Декабря 2017  /обновлено: 4:52  30 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал о действующем на Украине рынке торговли людьми

    Киев, 30 декабря. Недавний обмен пленными между Киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками показал, что на Украине действует рынок торговли людьми. Об этом в комментарии изданию «ПолитНавигатор» заявил украинский политолог Сергей Белашко.

    «Фактически сейчас у нас есть рынок торговли людьми. Каждый человек имеет свои определенные характеристики, товарные характеристики — пол, возраст, гражданство, состояние здоровья, статус (военнопленный, заложник, политзаключенный)», — заявил политолог.

    Белашко подчеркнул, что широко освещенный в СМИ обмен пленными лишь часть того рынка по торговле людьми, который сложился на Украине. Предметом такого обмена может стать любой гражданин Украины, который перешел дорогу влиятельному человеку или просто попал под разнарядку.

    «Люди ходят туда-сюда, пошли за водкой, повернули не туда, попали в плен, созвонились — поменяли этих пленных на какие-то боеприпасы, продукты — ту же водку», — рассказал Белашко.

    Эксперт подчеркнул, что все 306 человек, которых Киев обменял на своих пленных, также граждане Украины. При этом среди них есть не только жители Донбасса, но и выходцы со всех регионов страны.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #люди #торговля #обмен пленными #политолог
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