Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»

Вашингтон, 30 декабря. Российская сторона не выдала визу сенатору-демократу Джоан Шаин, но не создавала препятствий для визита делегации Конгресса США в Россию. Об этом сообщает посольство РФ в Вашингтоне.

По данным дипмиссии, визы были выданы всем сенаторам, кроме Шаин даже помощникам членов нижней паты Конгресса США. Джоан Шаин отказали в возможности посетить Россию, так как она внесена в российский «черный список», который составлен в ответ на антироссийские санкции Соединенных Штатов.

«Попытки представить эту ситуацию так, как будто визит был отменен из-за российской стороны, абсолютно предвзяты и являются ложными», — говорится в распространенном посольством заявлении.

В сообщении дипмиссии также говорится, что российская сторона предложила США различные варианты разрешения ситуации. В том числе выдачу виз попавшим в санкционные списки лицам «на взаимной основе». Но в США отклонили предложения.

Кроме того, в распространенном российским посольством сообщении говорится, что Россия по-прежнему выступает за восстановление межпарламентского диалога между странами, который был приостановлен по инициативе США.