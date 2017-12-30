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Политика
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Политика
Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»
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    Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»

    4:26  30 Декабря 2017  /обновлено: 5:39  30 Декабря 2017
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    Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»

    Вашингтон, 30 декабря. Российская сторона не выдала визу сенатору-демократу Джоан Шаин, но не создавала препятствий для визита делегации Конгресса США в Россию. Об этом сообщает посольство РФ в Вашингтоне.

    По данным дипмиссии, визы были выданы всем сенаторам, кроме Шаин даже помощникам членов нижней паты Конгресса США. Джоан Шаин отказали в возможности посетить Россию, так как она внесена в российский «черный список», который составлен в ответ на антироссийские санкции Соединенных Штатов.

    «Попытки представить эту ситуацию так, как будто визит был отменен из-за российской стороны, абсолютно предвзяты и являются ложными», — говорится в распространенном посольством заявлении.

    В сообщении дипмиссии также говорится, что российская сторона предложила США различные варианты разрешения ситуации. В том числе выдачу виз попавшим в санкционные списки лицам «на взаимной основе». Но в США отклонили предложения.

    Кроме того, в распространенном российским посольством сообщении говорится, что Россия по-прежнему выступает за восстановление межпарламентского диалога между странами, который был приостановлен по инициативе США.

    Автор: Виталий Малясев
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    #санкции #россия #сша #визы #черный список
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