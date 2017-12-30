Шахназаров рассказал, почему Запад испугался вывода российских наблюдателей из Донбасса

Москва, 30 декабря. Режиссер Карен Шахназаров рассказал, почему Запад нервно отреагировал на вывод российских наблюдателей из Донбасса. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

По словам режиссера, в Европе опасаются, что может произойти «обострение встречной реакции российских войск». По словам Шахназарова, это полностью изменит ситуацию в регионе и мире.

«В случае такого движения, не более недели нам потребуется, чтобы достичь западных границ Украины. В этом случае у Запада возникнет тот кошмар, которого он боится больше всего — восстановление Советского Союза», — заявил в эфире телеканала «Россия 1» режиссер.

Шахназаров отметил, что в этом случае Запад будет вынужден вести диалог совсем с других позиций, признать воссоединение Крыма с Россией, «сделать независимым» юго-восток Украины и отменить антироссийские санкции.

Режиссер отметил, что вывод наблюдателей оказал заметное влияние на ситуацию в регионе. Одним из результатов этого хода Шахназаров назвал согласие президента страны Петра Порошенко на обмен пленными.

Режиссер подчеркнул, что не говорит о желании российского руководства пойти на кардинальные меры, но отметил, что на Западе «держат в голове» такую возможность.