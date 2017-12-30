Сирия: «Щит Каламуна» поможет правительственным войскам в восточном Дамаске

Дамаск, 30 декабря. Бригада «Щит Каламуна» направила значительные силы в восточные районы Дамаска. Об этом сообщает агентство Muraselon.

По данным издания, подразделения «Щита Каламуна» направлены в район Хараста на востоке Дамаска, чтобы помочь правительственным войскам в борьбе с боевиками, атаковавшими территорию транспортной станции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Восточной Гуте Дамаска продолжаются бои подразделений Сирийской арабской армии (САА) с отрядами вооруженной оппозиции. Исламисты предприняли попытку наступления и захватили ряд строений транспортной станции, но развить атаку боевикам не удалось.