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Сирия: «Щит Каламуна» поможет правительственным войскам в восточном Дамаске
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    Сирия: «Щит Каламуна» поможет правительственным войскам в восточном Дамаске

    3:40  30 Декабря 2017  /обновлено: 3:40  30 Декабря 2017
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    Сирия: «Щит Каламуна» поможет правительственным войскам в восточном Дамаске

    Дамаск, 30 декабря. Бригада «Щит Каламуна» направила значительные силы в восточные районы Дамаска. Об этом сообщает агентство Muraselon.

    По данным издания, подразделения «Щита Каламуна» направлены в район Хараста на востоке Дамаска, чтобы помочь правительственным войскам в борьбе с боевиками, атаковавшими территорию транспортной станции.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Восточной Гуте Дамаска продолжаются бои подразделений Сирийской арабской армии (САА) с отрядами вооруженной оппозиции. Исламисты предприняли попытку наступления и захватили ряд строений транспортной станции, но развить атаку боевикам не удалось.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #дамаск #щит каламуна
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