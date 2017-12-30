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Сирия: глава Пентагона заявил, что США не намерены расчленять страну
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    Сирия: глава Пентагона заявил, что США не намерены расчленять страну

    3:22  30 Декабря 2017  /обновлено: 3:23  30 Декабря 2017
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    Сирия: глава Пентагона заявил, что США не намерены расчленять страну

    Вашингтон, 30 декабря. США не намерены расчленять Сирию на несколько самостоятельных государств. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    Министр обороны США в беседе с журналистами рассказал о намерении Вашингтона активизировать действия в неподконтрольных правительству районах Сирийской Арабской Республики (САР). Но на вопрос о наличии планов по расчленению страны Мэттис ответил отрицательно. По словам главы Пентагона, США по-прежнему преследует террористическую организацию ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ).

    Напомним, ранее стало известно, что США предоставили курдским подразделениям Сирийских демократических сил (SDF) военную помощь. СМИ сообщают о 60 внедорожниках Humvees и загруженных строительным и инженерным оборудованием грузовиках.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #сирия #пентагон #мэттис
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