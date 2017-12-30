Путин подписал закон, которым уточняется порядок парковки автомобилей инвалидов

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок парковки обозначенных соответствующим знаком автомобилей инвалидов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, на каждой парковке не менее 10% мест должно быть отведено для бесплатной парковки автомобилей инвалидов I, II и III групп, а также для автомобилей перевозящих их людей. Парковать на специально отведенные места можно будет только оборудованные специальным знаком машины. Порядок получения эмблемы установит орган исполнительной власти, который определит правительство.

Напомним, ранее президент России подписал закон об увеличении штрафов за управление незарегистрированным водным транспортным средством. Закон также предусматривает возможность задерживать судно и помещать его на специализированную штрафстоянку.