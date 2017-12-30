Азаров объяснил, почему он против поставок оружия США Украине

Москва, 30 декабря. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров объяснил, почему он выступает против поставок американского оружия Киеву. Соответствующую запись политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров напомнил, что нынешняя власть пришла в результате государственного переворота. Он назвал действия Киева «антиукраинскими» и «враждебными к народу». Экс-премьер Украины добавил, что решение Вашингтона является недружественным по отношению к России.

«Печально, что в канун Нового года и Рождества Христова американская администрация приняла это решение. Оно в очередной раз подтвердило реальное отношение США к Украине. Им не нужна процветающая и мирная страна. Им необходим таран и пушечное мясо для борьбы с Россией», — полагает Азаров.

Накануне глава ДНР Александр Захарченко выразил мнение, что поставки оружия США Украине могут спровоцировать полномасштабную войну.