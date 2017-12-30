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Сирия: США приветствуют вывоз людей из Восточной Гуты в рамках третьего этапа гуманитарной эвакуации
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    Сирия: США приветствуют вывоз людей из Восточной Гуты в рамках третьего этапа гуманитарной эвакуации

    2:42  30 Декабря 2017  /обновлено: 2:42  30 Декабря 2017
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    Сирия: США приветствуют вывоз людей из Восточной Гуты в рамках третьего этапа гуманитарной эвакуации

    Вашингтон, 30 декабря. США приветствуют вывоз в рамках третьего этапа медицинской эвакуации людей из Восточной Гуты. Об этом со ссылкой на сообщение Госдепартамента Соединенных Штатов сообщает РИА Новости.

    Внешнеполитическое ведомство США назвало эвакуацию тяжелобольных пациентов «шагом в правильном направлении».

    «США приветствуют срочную и долгожданную медицинскую эвакуацию людей из Восточной Гуты в Сирии в последние 48 часов», — цитирует Госдеп агентство.

     Также ведомство выразило благодарность «за неустанную работу» медицинским и гуманитарным организациям.

    Напомним, ранее Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что в рамках третьего этапа медицинской эвакуации из подконтрольных оппозиции районов пригорода Дамаска Восточная Гута при содействии российских военных вывезли более 40 человек. Эвакуацию проводит Сирийский арабский Красный полумесяц.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #сирия #дамаск #эвакуация #гуманитарная
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