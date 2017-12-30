Сирия: США приветствуют вывоз людей из Восточной Гуты в рамках третьего этапа гуманитарной эвакуации

Вашингтон, 30 декабря. США приветствуют вывоз в рамках третьего этапа медицинской эвакуации людей из Восточной Гуты. Об этом со ссылкой на сообщение Госдепартамента Соединенных Штатов сообщает РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомство США назвало эвакуацию тяжелобольных пациентов «шагом в правильном направлении».

«США приветствуют срочную и долгожданную медицинскую эвакуацию людей из Восточной Гуты в Сирии в последние 48 часов», — цитирует Госдеп агентство.

Также ведомство выразило благодарность «за неустанную работу» медицинским и гуманитарным организациям.

Напомним, ранее Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что в рамках третьего этапа медицинской эвакуации из подконтрольных оппозиции районов пригорода Дамаска Восточная Гута при содействии российских военных вывезли более 40 человек. Эвакуацию проводит Сирийский арабский Красный полумесяц.